İzmir'de gıda işletmelerine Kovid-19 denetimi

AA

İl Müdürü Mustafa Özen'in katılımıyla Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Mahallesi'nde kafeterya ve restoran gibi gıda işletmelerde sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı denetlendi.

İşletmeci, çalışan ve vatandaşlarla sohbet eden Özen ve beraberindekiler, Kovid-19 kurallarına uygun hareket edilmesini istedi.

Ekipler, tüketicilerin uyması gereken konular hususlarında bilgilendirmeler yaptı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, gazetecilere İzmirli esnafın genel olarak kurallara riayet ettiğini gördüğünü ifade etti.

İl genelinde denetimlerin sürekli gerçekleştiğini vurgulayan Özen, "İlimizde yaklaşık 45 bin işletmemiz var. Bu işletmelerin tamamında hem gıdayla ilgili denetimleri hem de Kovid-19'la ilgili denetimleri sıklıkla yürütüyoruz. Koronavirüs sürecinin başladığı ilk günden itibaren yaklaşık 65 bin gıda denetimi gerçekleştirdik. Bugün de bu kapsamda çalışma yapıyoruz."

İşletmelerin kurallara uyduğunu görmekten mutluluk duyduklarını aktaran Özen, "Bu virüsle sağlıklı bir şekilde mücadelemizi ancak her kesimin üzerine düşen sorumluluğu maksimum düzeyde yerine getirmesiyle gerçekleştirebiliriz." dedi.



