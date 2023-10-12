İzmir'de geri dönüşüm depolama alanında yangın çıktı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı bir alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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Kızılüzüm Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde geri dönüşüm ve hurda malzemelerinin depolandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Kısa sürede büyüyen yangına, çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
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Yoğun dumanın etkili olduğu yangının çevreye sıçramaması için önlem alındı.
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Öte yandan yangının etkili olduğu alanın ormana yakın olması nedeniyle İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.
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Yangın nedeniyle İzmir-Kemalpaşa yolu çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.
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Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.