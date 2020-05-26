İzmir'de genç kızı taciz ettikten sonra gasbeden zanlılar tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında 17 yaşındaki S.K'nin cinsel tacize uğradıktan sonra gasbedildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Olay yerine gelen ekipler, şüphelilerin eşkallerini tespit etti.

Çevrede araştırma yapan ekipler, A.D. ve Y.A'yı kovalamaca sonucu yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.