İzmir'de geçici barınma merkezinin kurulum çalışmaları sürüyor

Bayraklı ilçesi Haydar Aliyev Caddesi'ndeki geçici barınma merkezinde, dün başlayan konteyner yerleştirme çalışmalarına bugün de devam edildi.

Şu ana kadar 28 konteynerin getirildiği alana gün sonuna kadar 80 konteynerin gelmesi bekleniyor. Alanda altyapı çalışmaları da sürüyor.

Yaklaşık 21 metrekare büyüklüğündeki konteynerlerde duş ve tuvalet de yer alıyor. Kaloriferle ısınacak konteynerlerin sıcak su ihtiyacı, güneş enerjisiyle karşılanacak.

Çalışmalar tamamlandığında konteynerler, sosyal donatılarıyla depremzedelerin hizmetine sunulacak.