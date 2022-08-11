Firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı

İzmir'de kasten adam öldürme suçundan 23 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten adam öldürme suçundan 23 yıl 9 ay hapis cezası bulunan C.S'nin Yamanlar Mahallesi'nde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre; zanlının bulunduğu adrese giden ekipleri gören C.S, otomobille kaçmaya başladı. C.S, yaşanan kovalamaca sonucu Örnekköy Mahallesi'nde yakalandı.

C.S'nin işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edileceği belirtildi.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.