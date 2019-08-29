Kaza, dün akşam saatlerinde Maltepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ulukent yönünden Foça istikametine giden Mehmet Yalçın Akdeniz yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada, sürücü Akdeniz ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Fikret Hale Gündoğan, Birsen Deniz ve Kerem Bora ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Yalçın Akdeniz, Fikret Hale Gündoğan ve Birsen Deniz'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yaralanan Kerem Bora ise ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne götürüldü. DHA'nın haberine göre; tedaviye alınan Bora'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.