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        Haberler Gündem İzmir'de fabrikada yangın paniği

        İzmir'deki fabrika yangını söndürüldü

        İzmir Kemalpaşa'da fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alev alev yanan fabrikada hasar oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 02:21 Güncelleme: 23.09.2023 - 02:21
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        İzmir'de fabrikada yangın paniği
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        İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde bitkisel yağ üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Fabrikanın üretim kısmında çıktığı öğrenilen yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

        AA'nın haberine göre, yangında fabrikada hasar oluştu.

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        #İzmir
        #Kemalpaşa
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