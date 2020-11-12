İzmir'de eski eşini öldürdükten sonra 2 kişiyi yaralayan zanlı intihar etti

İddiaya göre, Alper Gül, İsmetpaşa Mahallesi 32 Sokak'ta karşılaştığı eski eşi Çilem Kılıç'a tabancayla ateş açtı.

Daha sonra eski kayınvalidesi Selime Özduran'ın evine giden zanlı, Özduran ile o sırada evde bulunan komşuları Sibel Yarcı'ya ateş açtıktan sonra intihar etti.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kılıç ve Gül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Selime Özduran, Necla-Mithat Öztüre Bergama Devlet Hastanesi'ne, Sibel Yarcı ise Dikili Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.