12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmir'de eski eşi ve baldızını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
İzmir'in Çiğli ilçesinde eski eşi ve baldızını tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.
Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Göksel Sağlam, taraf avukatları, müştekiler ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Burcu Uykun katıldı.
İddia makamı, sanığın olay tarihinde her iki mağdura karşı "kasten öldürme" fiilini işlediğinin sabit olduğu, eylemler sırasında sanığın haksız tahrik hükümleri doğrultusunda cezasından indirim yapılmasını gerektirecek herhangi bir hususun bulunmadığı, olay sırasında sanığın, maktullerin annesi Hatice Çevik'e karşı "silahla tehdit" eylemini gerçekleştirdiğini kaydederek, sanığın iki kez "kasten öldürme", "silahla tehdit", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından cezalandırılması yönündeki mütalaasını yineledi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Uykun, sanığın eylemi tasarlayarak gerçekleştirdiğinin dosya kapsamındaki delillerle açık olduğunu belirterek, "Mütalaadaki tasarlama olmaksızın ceza verilmesi yönündeki görüşü kabul etmiyoruz. Tasarlayarak öldürme suçundan ceza verilmesini istiyoruz." diye konuştu.
Maktullerin ailesinin avukatları ise eylemde tasarlama olduğunu ve cezada indirim hükümlerinin uygulanmaması gerektiğini savunarak, "Yargıtayın tasarlama suçu için aradığı 3 kriterin üçü de bu olayda oluşmuştur." dedi.
Tutuklu sanık Göksel Sağlam, cinayetleri tasarlayarak işlemediğini öne sürerek, "Eski eşim Habibe'yi öldürmek için cezaevinden izin almadım. Çocukların velayetini istedim. Kabul etmedi. Baldızım ile herhangi bir problemim yoktu. Araya girdiği için istemeyerek olay meydana geldi." ifadelerini kullandı.
Sanık avukatı, müvekkiline haksız tahriğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, heyet değişikliği nedeniyle dosyanın incelemeye alınmasına, tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
- Olay
Çiğli ilçesinde 19 Haziran 2019'da Menemen Açık Ceza İnfaz Kurumundan izinli çıkan Göksel Sağlam, eski eşi ve baldızını tabancayla öldürmüştü.
Sağlam hakkında "birden fazla kişiyi kasten öldürme", "silahla tehdit" ve "ruhsatsız silah taşımak" suçlamasıyla dava açılmıştı.
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