27 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmir'de eski eşi ve baldızını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
İzmir'in Çiğli ilçesinde eski eşi ve baldızını tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.
Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Göksel Sağlam, taraf avukatları, müştekiler ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı.
Mahkeme Başkanı, Sağlam'ın yaşı küçük 2 çocuğu ifade vereceği için sanık ve izleyicilerin duruşma salonundan çıkartılacağını belirtti.
Çocukların, uzman psikolog eşliğinde SEGBİS aracılığıyla dinlenmesinin ardından sanık ve izleyiciler yeniden salona alındı.
Tutuklu sanık, eski eşini tehdit etmediğini ileri sürerek, aralarında tartışma geçtiğini ve olayın o anda meydana geldiğini savundu.
İddia makamı, mütalaasında sanığın, eski eşinin İzmir'e geldiğini öğrenince hükümlü bulunduğu ceza infaz kurumundan izin aldığını, olay tarihinde her iki mağdura karşı ruhsatsız tabancayla ateş etmek suretiyle "kasten öldürme" fiilini işlediğinin sabit olduğu, eylemler sırasında sanığın haksız tahrik hükümleri doğrultusunda cezasından indirim yapılmasını gerektirecek herhangi bir hususun bulunmadığının değerlendirildiğini belirtti.
Cumhuriyet savcısı, sanığın olay sırasında maktullerin annesi Hatice Çevik'e karşı "silahla tehdit" eylemini gerçekleştirdiğini kaydederek, sanığın iki kez "kasten öldürme", "silahla tehdit", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.
Taraf avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre istedi.
Mahkeme heyeti, taraflara mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre verilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.
- Olayın geçmişi
Çiğli ilçesinde geçen yıl 19 Haziran'da Menemen Açık Ceza İnfaz Kurumundan izinli çıkan Göksel Sağlam, eski eşi ve baldızını tabancayla öldürmüştü.
Sağlam hakkında "birden fazla kişiyi kasten öldürme", "silahla tehdit", "ruhsatsız silah taşımak" suçlarından dava açılmıştı.
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