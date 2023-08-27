İzmir'de işitme engelliye çöp kamyonu çarptı

İzmir'de çap kamyonunun çarptığı işitme engelli öldü
İzmir'de, çöp kamyonun çarptığı işitme engelli 83 yaşındaki Ruhi Zorbaz, hayatını kaybetti
İzmir''in Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi 250 Sokak'ta park halindeki iki aracın arasından geçerek yola çıkan 83 yaşındaki işitme engelli Ruhi Zorbaz'a çöp kamyonu çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelmede, Zorbaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Zorbaz'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili çöp kamyonu sürücüsü ve araçta görevli 2 belediye çalışanının ifadelerine başvurulmak üzere jandarmaya götürüldüğü öğrenildi.