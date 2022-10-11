Elektrikli motosiklet şarampole devrildi, sürücü öldü

Yaklaşık 30 metre yükseklikten devrilen elektrikli motosikleti gören çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kayalıkların arasından güçlükle çıkardığı Topal'ı, sağlık ekiplerine teslim etti.

İlçede bir plaj işletmesinde bekçilik yapan Mustafa Topal'ın, kazada hayatını kaybettiği elektrikli motosikleti birkaç gün önce satın aldığı öğrenildi.