Yangın, Kınık ilçesinin kırsal Sucahlı Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde çıktı. Evde annesi Nazire Yavaş ile birlikte yaşayan Halil Yavaş, yatmadan önce çekyatın üzerine elektrikli battaniye açıp fişini taktı. Bir süre sonra elektrikli battaniyenin arızalanması sonucu, yangın çıktığını gören Halil Yavaş annesini evden dışarıya çıkarttı.

Yangına kendi imkanlarıyla kova ile müdahale etmeye başlayan Halil Yavaş, komşularından yardım istedi. Mahalle sakinlerinin durumu haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda, kontrol altına alınan yangın söndürüldü. İHA'nın haberine göre; dumandan etkilenen Nazire Yavaş, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.