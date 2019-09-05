Yangın, gece saatlerinde Fatih Mahallesi 1203 sokakta bulunan bir ekmek fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İşyerindeki alevleri gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, bitişikteki mantı fabrikasına da sıçrayan alevleri 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına aldı. Daha sonra ise soğutma çalışması yapıldı. DHA'nın haberine göre; yangında, ekmek fabrikası tamamen kullanılmaz hale geldi.