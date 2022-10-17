Ekmek arasında gizlediği uyuşturucuyla yakalandı!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde ekmeğin arasına uyuşturucu gizleyen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede suç ve suçluyla mücadele kapsamında yaptığı uygulama kapsamında şüphe üzerine M.B.T'yi durdurdu.

Üst araması yapan ekipler, şüphelinin yanında taşıdığı poşetteki ekmeğin arasına gizlediği 18 uyuşturucu hap ele geçirdi. Şüpheli M.B.T, gözaltına alındı.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.