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İzmir'de eğlence mekanında silahlı kavga: 1 ölü

İzmir'de eğlence mekanında iki kişi arasında başlayan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada vurulan kişi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü

Giriş: 16.05.2023 - 06:18 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de eğlence mekanında silahlı kavga: 1 ölü
Eğlence mekanında silahlı kavga: 1 ölü
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AA

İzmir'in Bornova ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan kavgada silahla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gazi Osman Paşa Mahallesi Kamil Tunca Caddesi'ndeki eğlence mekanında bulunan Yener Fidan ile kimliği henüz öğrenilemeyen kişi arasında tartışma çıktı.

TABANCAYLA VURULDU

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

AA'nın haberine göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, yanında bulunan tabancayla Fidan'a ateş açıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Ağır yaralanan Fidan, kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Fidan'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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