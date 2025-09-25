Habertürk
        İzmir'de eğlence mekanında çekilen görüntülere soruşturma: 2 gözaltı

        İzmir'de eğlence mekanında çekilen görüntülere soruşturma: 2 gözaltı

        İzmir'de bir eğlence mekanında çekilip sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında A.S. ile H.K., gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 19:48 Güncelleme: 25.09.2025 - 19:48
        Eğlence mekanında tepki çeken görüntüler: 2 gözaltı
        İzmir'deki bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldı.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yayınlanarak gündem olan video paylaşımı sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerlere Alenen Hakaret ve Müstehcenlik' suçlarından derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış, şüpheliler H.K ve A.S. gözaltına alınmış olup soruşturma işlemleri çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

