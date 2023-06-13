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İzmir'de düzensiz göçmenlerden 88'i kurtarıldı, 75'i yakalandı

İzmir açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 88 düzensiz göçmen kurtarıldı, 75 düzensiz göçmen yakalandı

Giriş: 13.06.2023 - 01:21 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de düzensiz göçmenlerden 88'i kurtarıldı, 75'i yakalandı
AA

İzmir'in Çeşme, Seferihisar, Karaburun ve Dikili ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 88 düzensiz göçmen kurtarıldı, 75 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme ve Karaburun ilçeleri açıklarında can salları ve lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre ekipler; Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 88 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Ayrıca Çeşme, Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarları ve Sahil Güvenlik Korvetinin lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenleri tespit etmesi üzerine bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik ekibi, 75 düzensiz göçmeni yakaladı.

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