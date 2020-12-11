İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Villakent bölgesindeki 2 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 1,5 kilo kubar esrar maddesi, 48 kök Hint keneviri, 2 tabanca, 19 fişek, hançer bıçak, uyuşturucu üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.