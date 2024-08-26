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        İzmir'de tabelalı duraklar değiştiriliyor

        İzmir Büyükşehir Belediyesi, turizmin yoğun olduğu ilçelerde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda tabelalı durakları kapalılarıyla değiştiriyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 17:47 Güncelleme: 26.08.2024 - 17:47
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        İzmir'de duraklar değişiyor
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        İzmir Büyükşehir Belediyesi, turizmin yoğun olduğu ilçelerde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda tabelalı durakları kapalılarıyla değiştirmeye başladı.

        Foça ilçesinde yapılan saha çalışmalarında bölgeden iletilen kapalı durak talebi üzerine harekete geçen ESHOT Genel Müdürlüğü, 5 kapalı durağın montajını tamamladı. İlçedeki kapalı durakların sayısının artırılacağı bildirildi.

        Vatandaşlar yazın güneşten kışın soğuktan koruyan yeni duraklar için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Hüseyin Gökçekaya, "Ben 25 yıl muhtarlık yaptım, Yeni Foça'da yaşıyorum. Mükemmel bir şey oldu, güneşin altında duruyorduk. Şimdi çok rahat ediyoruz. Cemil Tugay Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

        Nesrin Dalkılıç ise, "Durakların kapalı olması çok iyi. Burada yaz kış yaşayan çok insan var. Yaşlı, engelli insanlarımız var. Hepsi ayakta kalıyordu. Sayılarının artması bizim için çok iyi olur, teşekkür ederiz" diye konuştu.

        Necla Biçer, "Bu duraklar yaşlılarımız için çok iyi oldu. Sıcaktan soğuktan koruyor, çok güzel çalışmalar" ifadelerini kullandı.

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        #yerel haberler
        #İzmir
        #foça
        #kapalı durak
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