Dini nikahlı eşi tarafından bıçaklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, dini nikahla yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ovakent Mahallesi Karaduman Sokak'ta yaşayan N.Ç. (56) ile Zübeyde D. (54) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine N.Ç, Zübeyde D'yi bıçakladı. AA'nın haberine göre; yaralı kadın, yakınları tarafından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma, N.Ç'yi gözaltına alındı.