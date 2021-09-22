İzmir'de motosiklet devrildi: 1 ölü

Kaza, dün akşam saatlerinde Gölcük Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Deniz Nurgören (20) idaresindeki 20 GC 261 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; adrese gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Nurgören'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kazayla ilgli soruşturma başlatıldı.