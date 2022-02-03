İzmir'de derbi heyecanı!

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü derbide Göztepe'ye konuk olacak Altay, sezonun en kritik sınavlarından birine çıkacak. 18 yıl sonra yer aldığı ligde düşme hattına demir atan siyah-beyazlılar, ezeli rakibine de mağlup olması halinde psikolojik olarak havlu atacak. Ligde son 8 maçını kaybeden ve 16 haftadır galibiyet yüzü göremeyen 18 puanlı Altay, 27 puanı bulunan son haftaların flaş ekibi Göztepe'yi yenerek yeni bir sayfa açmak istiyor. İzmir ekibi hasret kaldığı 3 puana ulaşması durumunda taraftarın da gönlünü alacak. Kümede kalma barajının 8 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlılar, mağlubiyet halinde büyük çöküş yaşayacak.

İlk yarıda ev sahibi olduğu derbide Thaciano ile penaltı kaçırdıktan sonra Göztepeli Soner'in penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 geride kapatan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda Kappel ile skora denge getirip 90+3'üncü dakikada Paixao'nun golüyle rakibini 2-1 mağlup etmişti. Bu kez taraftar baskısına karşı mücadele edecek Altay, zorlu 90 dakikadan 3 puanla ayrılmanın planlarını yapıyor. Takımın başında ilk sınavına çıkacak teknik direktör Serkan Özbalta, göreve galibiyetle başlamak için oyuncularını motive ediyor. Antalya kampı bugün sona eren siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Pinares, sarı kart cezalısı Ceyhun ve sakat Aka forma giyemeyecek.

GÖZTEPE CEPHESİ

Gürsel Aksel Stadı'nda ezeli rakibi Altay'ı konuk edecek Göztepe, galibiyet için kenetlendi. İkinci yarıya müthiş bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar Fraport Tav Antalyaspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (D), Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'i (D) yenerek düşme hattından çıkarken, camia tüm gözünü İzmir derbisine çevirdi. Altay'ı da yenerek çıkışını sürdürmeyi hedefleyen Göztepe, en son 1966-67 sezonunda Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet serisi gerçekleştirdi. O sezon şimdiki adıyla Süper Lig eski adıyla 1'inci Lig'i 4'üncü sırada tamamlayan Göz-Göz; Altınordu, İzmirspor, Ankara Demirspor, Galatasaray ve İstanbulspor'u yenerek art arda 5 maçını kazandı.

Bir daha Süper Lig'de hiç 5 maç üst üste kazanamayan Göztepe, son dönemin en uzun galibiyet serisini ise 2013-14 sezonunda 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yaptı. O sene Play-Off oynayan ancak 1'inci Lig'e çıkamayan Göztepe, 7 karşılaşmasını kayıpsız geçti. Altay mücadelesine mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanan sarı-kırmızılılar, son haftalardaki performansıyla taraftarını oldukça umutlandırdı. Hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren sarı-kırmızılı takımda orta saha oyuncusu Soner'in cezası sona erdi. Göztepe'de stoper Mihojevic ve yeni transferlerden orta saha Tannane'nin de tamamen iyileşmesi teknik direktör Nestor El Maestro'nun elini güçlendirdi.