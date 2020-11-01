İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yaralar sarılmaya çalışılırken, Türkiye'nin farklı bölgelerinden bölgeye yardım yağdı. Bölgeye gelen yardımlardan sürekli sıraya girerek alan bir şahsın bu ürünleri kendi büfesinde sattığı ortaya çıktı.

DEFALARCA ÇALDILAR

Defalarca hırsızlık yapan şahıslar, çaldıkları gıda malzemelerini bırakmak zorunda kaldı. O anlar hırsızların ürünleri çaldığını fark eden bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.

SİBER POLİS EKİBİ, KİMLİĞİNİ TESPİT EDEREK YAKALADI

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük tepki çekerken, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı siber suçlarla mücadele birimleri söz konusu kişinin kimliğini belirlemek üzere çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu yardım malzemelerini sattığı belirlenen kişinin Y.Ş. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri Y.Ş'yi evinde gözaltına aldı.

'AZ ÖNCE YAKALANDI. TABİİ Kİ TÜRK POLİSİ'

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bir sosyal medya hesabından yayınlanan söz konusu görüntüleri paylaşarak, "Az önce yakalandı. Tabii ki Türk Polisi" ifadesini kullandı.