İzmir'de depremzedelere dağıtılan yardım malzemelerini sattığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Y.Ş'nin (42) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, "bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında hırsızlık" suçlamasıyla sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, depremin ardından başlatılan yardım kampanyası sonrasında Twitter'da bir kişinin depremzedelere dağıtılan yardım malzemelerinden alarak sattığı iddiasına ilişkin video paylaşılması üzerine soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Y.Ş. gözaltına alınmıştı.