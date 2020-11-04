İzmir'de depremden etkilenenler için 3 bin 11 çadır kuruldu

AA

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, İzmir'de 30 Ekim Cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası kurulan geçici barınma yerlerine ilişkin bilgi verildi.

Depremden etkilenen vatandaşlar için şu ana kadar 3 bin 11 çadır kurulduğu belirtilen açıklamada, "Bunlardan 907'si boş olup vatandaşlarımızın kullanımına açıktır." ifadesi kullanıldı.