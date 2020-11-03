İzmir'de depremde hayatını kaybeden çift ve 2 yaşındaki çocukları toprağa verildi

İzmir'deki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından çıkarılan ailenin cenazeleri, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Aydın'a getirilen cenazeler, helallik alınması için Mert Küçükyumuk'un baba evine getirildi. Buradan alınarak Bey Camii'ne getirilen cenazelerin başındaki çiftin yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu'nun kıldırdığı cenaze namazına ailenin yakınlarının yanı sıra AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Mert Küçükyumuk'un cenazesi, Aydın'daki Kemer Mezarlığına, anne ve çocuğunun cenazesi ise İzmir'in Bornova ilçesinde toprağa verildi.

Çiftin, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde eğitim görürken tanıştığı ve 5 yıllık evli oldukları belirtildi.