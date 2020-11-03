Tsunami travması!

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Sığacık Mahallesi'nde oluşan tsunami sonrası, bir kişi hayatını kaybetti.
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DHA'nın haberine göre, deniz sularının yaklaşık 2 metre yükseldiği mahallede, çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü. Onlarca tekne battı ve hasar aldı.
Tsunaminin oluşturduğu tahribatın yanı sıra, vatandaşları psikolojik olarak da olumsuz etkiledi. Deprem ve sonrasında yaşanan tsunami nedeniyle korku yaşayan balıkçılar avlanmaya ara verdi.
BALIKÇI TEKNELERİ LİMANDA BEKLİYOR
Sığacık Balıkçılar Kooperatifi Başkan Yardımcısı Hamit Oluç, tsunami nedeniyle bölge halkının korku içinde olduğunu belirterek, "Tsunami bizi çok kötü etkiledi. Kooperatifimizde 110 üyemiz var. Bunların çoğu bitik durumda. 4-5 teknemiz battı. Yaklaşık 30 balıkçı teknesinde hasar var. Binin üzerinde ağımız şu an denizde.
Balıkçılarımız tsunami olur korkusuyla şu an ava çıkamıyor. Bu yüzden limanda bekliyoruz. Bu uzun bir süre böyle gider, çünkü evlerimizde ailelerimiz var. Onları düşünmek zorundayız. Bazı balıkçılarımız tsunamiyi denizde yaşadı. Kooperatif olarak mağdur olan balıkçılarımıza yardım ediyoruz" dedi.
'DENİZE ÇIKMAK İSTEMİYORUZ'
Sığacık Mahallesi'nde yaşayan balıkçılardan Turhan Ak ise, "Buradaki olayı anlatmaya kelimeler yetmez, yaşamak gerekir. 100 yılda bir olan felaket bizi vurdu. Tsunami korkusu devam ediyor. Bizler denize çıkmak istemiyoruz. Çoğunun teknesinde hasar var. Bu da insanların geçimini ve hayat şartlarını zorlaştırıyor. Hala bir deprem ya da tsunami olabilir diye balıkçılar bekliyor, ava çıkmıyor. Şu an balıkçılar teknelerini ve ağlarını tamir etmeye çalışıyor. Bu korkuyu zaman geçirecek, başka yapacak bir şey yok" diye konuştu.
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