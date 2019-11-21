Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu sabah saatlerinde İzmir'in Urla ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli ise İzmir depreminin büyüklüğünü 3.1 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 21 Kasım son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 21 KASIM 2019

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 21 KASIM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.11.21 07:06:43 38.8802 42.5023 5.3 -.- 2.7 -.- DEVELIK-AHLAT (BITLIS) İlksel 2019.11.21 06:25:08 36.4433 26.7788 123.0 -.- 3.2 3.1 AKDENIZ İlksel 2019.11.21 05:58:33 37.8897 29.6447 11.9 -.- 1.5 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.11.21 05:50:53 40.8798 28.2088 14.5 -.- 2.1 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.11.21 05:28:42 37.8065 29.5645 10.4 -.- 1.5 -.- YENIBAGLAR-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.11.21 04:16:21 39.6225 26.4628 10.8 -.- 1.6 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.11.21 03:09:54 37.6667 26.8872 15.9 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.11.21 02:29:41 37.1525 35.8657 25.6 -.- 1.7 -.- EKINYAZI-CEYHAN (ADANA) İlksel 2019.11.21 02:18:00 38.9642 33.8633 5.4 -.- 1.5 -.- BOGAZKOY-SARIYAHSI (AKSARAY) İlksel 2019.11.21 02:11:05 37.8075 29.7463 5.0 -.- 1.7 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.11.21 01:26:36 39.0283 33.7597 11.8 -.- 1.5 -.- CATALPINAR-EVREN (ANKARA) İlksel 2019.11.21 01:15:30 38.9422 33.8055 2.7 -.- 1.4 -.- YAYLAK-SARIYAHSI (AKSARAY) İlksel 2019.11.21 00:59:42 38.2830 26.3247 5.5 -.- 1.7 -.- OVACIK-CESME (IZMIR) İlksel 2019.11.21 00:57:58 38.9852 33.8003 7.5 -.- 1.6 -.- SARIYAHSI (AKSARAY) İlksel 2019.11.21 00:49:47 39.6818 27.7975 7.9 -.- 1.5 -.- KALAYCILAR-(BALIKESIR) İlksel 2019.11.21 00:43:57 36.4658 30.1630 17.4 -.- 1.4 -.- YALNIZ-FINIKE (ANTALYA) İlksel 2019.11.20 22:52:56 39.1773 28.1870 3.0 -.- 2.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2019.11.20 22:42:34 37.9858 42.9788 2.7 -.- 2.7 -.- KORULU-CATAK (VAN) İlksel