İzmir'de deprem için "erken uyarı" sistemi kurulacak - KOCAELİ

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Fen Bilimleri Enstitüsünde deprem erken uyarı sistemleri üzerine doktora yapan şirketin teknik müdürü Süleyman Tunç, ekibi ve bu alanda çalışan akademisyenlerle İzmir'in Çeşme ve Selçuk ilçelerinde deprem erken uyarı sistemi kurmak için harekete geçti.
Tunç ve ekibi, gelecek hafta, belirlenen bölgelerde çalışmalarını tamamlamayı planlıyor.Elektronik ve haberleşme yüksek mühendisi Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir KOÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış'la deprem erken uyarı sistemleri üzerine çalışmalar yaptıklarını söyledi.Bu kapsamda Bursa bölgesi için bir erken uyarı sistemi projesi hazırladıklarını ifade eden Tunç, bunun farklı modelini İzmir için geliştirdiklerini kaydetti.
Tunç, İzmir için 8 sensörle gelecek hafta kuruluma gideceklerini dile getirerek, "Her büyük depremin arkasından oluşabilecek büyük artçıları yakalamak istiyoruz. Bunu yakalayarak hızlı tren, hastane, kamu kurumları, rafineri ve doğal gaz dağıtıcılarına bu sinyali iletmek istiyoruz. Böylelikle deprem sonrası ulaşabilecek afetlerin önüne geçmek istiyoruz. Erken uyarı için depremin istasyonlarımıza mesafesi çok önemli. Bu bölge için 7-8 saniye gibi bir süremiz var." diye konuştu.
- "Erken uyarı süresi 7-8 saniyeyle kısıtlı"
Fayların Türkiye'de daha sığ olduğunu ve şehir merkezinden geçtiğini aktaran Tunç, bu nedenle erken uyarı sürelerinin 7-8 saniyeyle kısıtlı olduğunu bildirdi.Tunç, 7-8 saniyenin deprem sonrası oluşabilecek felaketleri önlemek veya en aza indirmek için kullanılabileceğini vurgulayarak, "Tren veya hastanelerde insanların yaşamını yitirmesini önlemek ve maddi hasarların büyümesini engellemek için bu 7-8 saniye önemli. Biz depremin alttan vurma anında sinyali alıyoruz, depremin büyüklüğünü hesaplayıp uyarıya gidiyoruz. Bu alttan vurma anıyla sallanma anı arasındaki mesafenin açılması tamamen faya olan uzaklıkla ilişkili bir durum. Dolayısıyla ne kadar faya uzaksanız o kadar süreniz var demektir." ifadelerini kullandı.
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