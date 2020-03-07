İzmir'de denizden yardım çağrısı yapan sığınmacılar kurtarıldı

07 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ege Denizi'ndeki devriye çalışmalarını artıran Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme açıklarında lastik bottaki sığınmacıların yardım çağrısı üzerine bölgeye hareket etti.Zor durumda kalan bottaki Suriyeli sığınmacılar, ekiplerce karaya çıkarıldı.- Ailesiyle yaşadıklarını anlattıKurtarıldıktan sonra Mersin'e dönmek için Basmane semtine gelen sığınmacılardan 6 çocuk annesi Bediha Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 yıl önce Ayn El-Arap'tan (Kobani) Türkiye'ye geldiklerini ve Mersin'de tarım işinde çalıştıklarını söyledi.
Almanya'ya gitme hayaliyle Çeşme'den botla Yunanistan'a geçmeyi denediklerini belirten Mustafa, Sakız Adası'na varmak üzereyken Yunan yetkililer tarafından geri itildiklerini iddia etti.Bediha Mustafa, "Adaya varmak üzereyken Yunan yetkililer bizi fark etti. Bizi engellediler, botumuza zarar verdiler. Biz de denizin ortasında kaldık. Sonra Türkler gelip kurtardı. Neredeyse ölmek üzereydik. Avrupa'da daha iyi yaşarız diye düşündük ama bütün ailemi bir gecede kaybedebilirdim. Hayatta kaldığımız için şükrediyoruz." diye konuştu.
Mustafa çiftinin 11 yaşındaki kızları Cuveyne Mustafa da Mersin'de okula gittiğini ve Türkçe öğrendiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Almanya'ya gitmek istiyorduk. Yunanistan'a varacaktık, az kalmıştı, ışıkları görüyorduk ama geldiler ve botumuza zarar verdiler. Babama tokat attılar. Sürükleyip denizin ortasında bıraktılar. Botta 5 aileydik ve küçük çocuklar da vardı. Anneme sarılarak bekledim. Sonra Türkler büyük bir gemiyle geldiler, bizi alıp karaya çıkardılar. Battaniye de verdiler."
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