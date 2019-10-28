Olay, gece saatlerinde Etiler Mahallesi 1274 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki bir çöp konteynerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu. Sesi duyan mahalle sakinleri paniğe kapılırken, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çöp konteynerini güvenlik şeridi ile çembere aldı. Bölgeye gelen bomba imha uzmanı ve olay yeri inceleme ekipleri de çöp konteyneri ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Ekiplerin olay yeri çalışmaları sürerken, DHA'nın haberine göre; patlayıcının ses bombası olduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alarak, vatandaşların da ifadelerine başvurdu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.