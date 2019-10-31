Olay İzmir'de, saat 01:15 sıralarında ilçeye bağlı Org. Nafiz Gürman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yatalak annesi ve kayın validesi dahil 3 çocuğu ile birlikte yaşayan 36 yaşındaki Selma D., çocukları Ömer F. (17),Feyzi F. (13) ve Tevfik F.'yi (16) yatırmak üzere odalarına götürdü.

MUTFAKTAN ATEŞ SESLERİ GELDİ

Söylenenlere göre, çocuklar odalarındayken ve evin mutfak kısmında kimse bulunmazken, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce art arda 3 el pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaşırken, sesleri duyan aile mutfağa girdiğinde tüfekten çıkan saçmaların mutfak camlarına isabet ettiğini gördü.

Silah seslerini duyan mahalleli evin önünde toplanırken, yaşanılan olay polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri aldı.

"5 GÜN ÖNCE BİRİLERİYLE TARTIŞMIŞTIM"

Anne Selma D., 5 gün önce 3 kadın ile tartıştığını ve karakola gidip şikayetçi olduğunu, yaşanılan kurşunlama olayının neden gerçekleştiğini bilmediğini söylerken, "Saldırı esnasında çocuklarım mutfakta olsaydı ya da annemi yattığı yerde vursaydılar" diye olayın ardından isyan etti.

Öte yandan, saldırı dolayısıyla can kaybı ve yaralanan olmazken, polis ekipleri adreste incelemelerde bulundu. Olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.