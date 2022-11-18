İzmir'de çocuk sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

İtfaiye ekipleri, E.E. ile otomobilde bulunan O.A. (16) ve B.İ'yi (16) sıkıştıkları yerden çıkardı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralıdan B.İ, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. O.A'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.