İzmir'de çıkan yangında iki katlı çanta imalathanesi kullanılamaz hale geldi

AA

Etiler Mahallesi'nde bulunan çanta imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevlerin yükseldiğini görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Müdahale sırasında çatı çökerken bir kadın itfaiyeci son anda dışarı çıkmayı başardı.Bir saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangında iş yeri sahibinin burada baktığı 25 papağan telef oldu.Bina kullanılamaz hale geldi.