GÜNCELLEME - İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Özdere Mahallesi Çile mevkisinde ormanlık alandan duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 3 helikopter ve 6 arazöz ekibi müdahaleye başladı.

Ekiplerin etrafını çevirdiği yangın, yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Ormanlık alanda soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yangının, 2 Ağustos'ta çıkan ve 22 saatte kontrol altına alınabilen yangının başladığı mevkiye yakın bir konumda etkili olduğu öğrenildi.