İzmir'de çifte cinayetin şüphelisi yakalandı

İzmir'de 6 ay arayla 2 kişiyi öldüren şüpheli yakalandı
İzmir'de 12 Şubat'ta hayvan otlatan Emine Metin ile 2 Ağustos'ta Necip Gümüştaş'ı öldürdüğü iddiasıyla aranan Fikri A., polisin operasyonu ile saklandığı inşaatta yakalandı. Şüphelinin "yağma", "hırsızlık", "silahla tehdit" gibi çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlendi
İzmir'de hayvan otlatan Emine Metin (53) ile Necip Gümüştaş'ı (79) öldürdüğü iddiasıyla aranan Fikri A. (46), yakalandı.
Çiğli ilçesinde 12 Şubat'ta dağlık bir alanda meydana gelen olayda, hayvan otlatan Emine Metin, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.
6 AY SONRA BİR KİŞİYİ DAHA ÖLÜRDÜ
Karşıyaka ilçesindeki dağlık alanda 2 Ağustos'ta yaşanan diğer olayda da bir işletmede bekçi olarak çalışan Necip Gümüştaş, tabancayla vurularak hayatını kaybetti.
Çalışma başlatan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, çifte cinayetin şüphelisi olarak Fikri A.'yı belirledi. Fikri A.'nın Aliağa ilçesindeki bir inşaatta saklandığı tespit edildi.
ÇOK SAYIDA SUÇTAN KAYDI ÇIKTI
Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Fikri A.'nın "yağma", "hırsızlık", "silahla tehdit" gibi çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlendi.
Fikri A., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Fikri A.'nın, Emine Metin ile Necip Gümüştaş'ı tanıdığı öğrenildi.