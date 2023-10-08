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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de çifte cinayetin şüphelisi yakalandı! - Güncel haberler

        İzmir'de 6 ay arayla 2 kişiyi öldüren şüpheli yakalandı

        İzmir'de 12 Şubat'ta hayvan otlatan Emine Metin ile 2 Ağustos'ta Necip Gümüştaş'ı öldürdüğü iddiasıyla aranan Fikri A., polisin operasyonu ile saklandığı inşaatta yakalandı. Şüphelinin "yağma", "hırsızlık", "silahla tehdit" gibi çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 19:45 Güncelleme: 08.10.2023 - 19:48
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        İzmir'de çifte cinayetin şüphelisi yakalandı
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        İzmir'de hayvan otlatan Emine Metin (53) ile Necip Gümüştaş'ı (79) öldürdüğü iddiasıyla aranan Fikri A. (46), yakalandı.

        Çiğli ilçesinde 12 Şubat'ta dağlık bir alanda meydana gelen olayda, hayvan otlatan Emine Metin, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

        6 AY SONRA BİR KİŞİYİ DAHA ÖLÜRDÜ

        Karşıyaka ilçesindeki dağlık alanda 2 Ağustos'ta yaşanan diğer olayda da bir işletmede bekçi olarak çalışan Necip Gümüştaş, tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

        Çalışma başlatan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, çifte cinayetin şüphelisi olarak Fikri A.'yı belirledi. Fikri A.'nın Aliağa ilçesindeki bir inşaatta saklandığı tespit edildi.

        ÇOK SAYIDA SUÇTAN KAYDI ÇIKTI

        Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Fikri A.'nın "yağma", "hırsızlık", "silahla tehdit" gibi çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlendi.

        Fikri A., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Fikri A.'nın, Emine Metin ile Necip Gümüştaş'ı tanıdığı öğrenildi.

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