İzmir'de CHP heyetinden HDP'ye taziye ziyareti

CHP İzmir Milletvekilleri Tuncay Özkan, Tacettin Bayır, Bedri Serter ve CHP İl Başkanı Deniz Yücel, HDP İzmir İl Başkanlığına geldi.

Heyet, ziyarette, HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'a başsağlığı dileklerini iletti.

HDP İzmir İl Başkanı Kadir Baydur, CHP heyetini bina çıkışına kadar uğurladı.

Dün, HDP İzmir İl Başkanlığına giren O.G, Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürdükten sonra polis ekiplerince yakalanmış ve bugün sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.