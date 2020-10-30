İzmir'de çatıda çıkan yangın söndürüldü

AA

Alınan bilgiye göre, Seyhan Mahallesi'nde iş yerlerinin bulunduğu 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını, diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına aldı.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.Öte yandan, yangınının Suriye uyruklu kişilerin çatıda nargile yakmaları nedeniyle çevreye saçılan közlerden çıktığı öne sürüldü.