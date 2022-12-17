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İzmir'de çarpışan 2 otomobilden 1'i gece kulübüne daldı: 5 yaralı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çarpışan iki otomobilden biri savrularak gece kulübüne daldı. 5 kişinin yaralandığı kazada, sürücülerden Y.K.'nın ehliyetsiz olduğu öğrenildi

Giriş: 17.12.2022 - 02:54 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de çarpışan 2 otomobilden 1'i gece kulübüne daldı: 5 yaralı
Çarpışan 2 otomobilden 1'i gece kulübüne daldı
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DHA

Kaza, saat 23.00 sıralarında Karabağlar ilçesi, Yeşillik Caddesi'nde meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, Y.K. yönetimindeki otomobil, caddeye çıkış yapan R.K.'nın kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, gece kulübüne daldı.

Kazada 5 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulunurken, polis ise caddede güvenlik önlemi aldı.

Yaralılar, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, sürücülerden Y.K.'nın ehliyetinin olmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme polis tarafından sürdürülüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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