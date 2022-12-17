Çarpışan 2 otomobilden 1'i gece kulübüne daldı

DHA

Kaza, saat 23.00 sıralarında Karabağlar ilçesi, Yeşillik Caddesi'nde meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, Y.K. yönetimindeki otomobil, caddeye çıkış yapan R.K.'nın kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, gece kulübüne daldı.

Kazada 5 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulunurken, polis ise caddede güvenlik önlemi aldı.

Yaralılar, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, sürücülerden Y.K.'nın ehliyetinin olmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme polis tarafından sürdürülüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.