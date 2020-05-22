İHA

İzmir'de 20 ve 21 Mayıs tarihlerinde camilerin merkezi sistemine korsan olarak giren bazı kişi veya kişiler tarafından müzik yayını yapılmasının yankıları sürüyor. Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, camilerden müzik yayını yapılmasını sosyal medya hesabında paylaşan eski CHP İzmir İl Yöneticisi Banu Özdemir savcılık tarafından tutuklandı. İzmir İl Müftülüğü ise dün gerçekleşen ikinci saldırının ardından tedbir amacıyla kentteki merkezi ezan sistemi uygulamasına geçici bir süre son verildiğini bildirmişti. Kararın ardından bugün İzmir'de ezanı, camilerin müezzinleri okudu.

VATANDAŞLAR KARARDAN MEMNUN

Camilerde ezanın müezzinler tarafından okunması kararını memnuniyetle karşılayan vatandaşlar, bu şekilde kötü niyetli saldırıların da önüne geçilebileceği görüşünde olduklarını belirttiler. Vatandaşlardan Ahmet Etike, "Bu olayı yapanları kınıyorum. Allah ıslah etsin diyoruz. Bu olayı tekrar deneme gibi bir düşünceleri varsa karşılarında yine bizim gibi inançlı insanları görürler" dedi. İzzet Savaş isimli vatandaş ise merkezi ezan sisteminin kaldırılması kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Savaş, "Bence ezanı müezzinlerin okuması daha iyi. En azından hakimiyet onda olur. Bu şekilde hem de bu tarz olayların yaşanmasının önüne geçilir ve daha güvenli olur. Bu yapılan saldırı ile ilgili de konuşmak gerekirse, bunlar yıldıramaz bizleri. Biz o tür insanların karşısındayız. O İslam düşmanlarını kınıyorum" sözlerine yer verdi.