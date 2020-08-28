İzmir'de çadırları mühürlenen Roman vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi

Kentin farklı noktalarında hasırcılık ve sepetçilikle geçimlerini sağlayan Roman aileler, 11 ay önce Belevi Mahallesi'ne çadır kurdu. Selçuk Belediyesi zabıta ekipleri, bir ay önce Roman vatandaşların yaşadığı çadırları mühürledi ve idari para cezası uyguladı.
Çadırı mühürlenen Gürkan Kalaycı, yaşananların kendilerini çok üzdüğünü söyledi.
Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in kendilerini istemediğini iddia eden Kalaycı, "Bizden yardımlarını esirgiyor. Gelip çadırlarımızı mühürledi, bize 36 bin liraya yakın ceza yazdı. Biz hasırcılık işi yapıyoruz. Bu işi şehir merkezinde yapamayız. Yetkililerden yardım istiyoruz." diye konuştu.
Yadigar Açar da zabıta ekiplerinin çadırlarını mühürlediği gün büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.
Çok zor durumda olduklarını söyleyen Açar, "Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz. Biz burada hasır ve şemsiye yaparak geçimimizi sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Devletin kendilerine sahip çıkmasını isteyen Murat Çelik de "Belediye başkanımıza bir şey yapmadık. Bizi niye istemiyor? Bizim çocuğumuz var. Niye bizim çadırlarımızı mühürlüyor?" şeklinde konuştu.
AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle de Roman vatandaşların mağdur olmaması için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.
Bekle, "İzmir, çadır mühürlenmesi gibi bir olay yaşadı. Bu, hem de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yaşandı. İzmir, böyle bir utanç yaşadı. Bu konu CHP belediyeciliğinin bir göstergesi. Halkçı bir belediye olduğunu belirten Selçuk Belediyesi hiç de halkçı olmayan bir tutum içinde." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Selçuk Belediyesinden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!