İzmir'de büyük yangın: Peş peşe patlamalar
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir soğuk hava deposunda yangın çıktı. Alevlerin hızla büyüdüğü depo bölgesine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Peş peşe patlamaların da yaşandığı depodaki yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Giriş: 15.03.2024 - 12:00 Güncelleme: 15.03.2024 - 14:39
İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Sütçüler Mahallesi'ndeki boya yapımında kullanılan kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler hızla büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Depoda yangın nedeniyle patlamalar yaşandı, çevredeki iş yerleri tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ