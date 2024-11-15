İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini vurarak öldüren kişi ardından kendi yaşamına son verdi
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kadın cinayeti daha işlendi. 32 yaşındaki Aslıhan Göktaş, boşanma aşamasındaki kocası 40 yaşındaki Hüsamettin Göktaş tarafından götürüldüğü dağlık arazide katledildi. Zanlı koca daha sonrasında aynı silah ile kendi yaşamına son verdi
İzmir'de feci olay, saat 14.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi çevre yolu yol kenarında meydana geldi.
DHA'da yer alan habere göre 40 yaşındaki mobilyacı Hüsamettin Göktaş, bir süredir ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki karısı 32 yaşındaki Aslıhan Göktaş'ı otomobille boş bir araziye götürdü.
ÖNCE KARISINA SIKTI SONRA YAŞAMINA SON VERDİ
Burada Hüsamettin Göktaş, üzerinde taşıdığı silahla Aslıhan Göktaş'ın başına ateş etti. Aslıhan Göktaş kanlar içerisinde yere yığıldı. Bununla da yetinmeyen Göktaş, sonrasında aynı silahla kendi kafasına ateş etti.
OLAY YERİNDE CAN VERDİLER
Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Göktaş çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Göktaş çiftinin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.