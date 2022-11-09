Boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı yakalandı

AA

İzmir'in Bornova ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü öne sürülen ve aranan K.Y. emniyet ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 22 Ekim'de Hülya Şellavcı Y'nin (52) Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki iş yerinde silahla başından vurularak öldürülmüş halde bulunmasının ardından şüpheli olarak aranan ve boşanma aşamasındaki eşi K.Y. Konak'ta gizlendiği bir arkadaşının evinde polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Gözaltına alınan K.Y. emniyete götürüldü. AA'nın haberine göre; zanlının cinayetin ardından polis ekiplerine yakalanmamak için zaman zaman yer değiştirdiği öğrenildi.

22 EKİM'DE SİLAHLA VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Hülya Şellavcı Y, 22 Ekim'de Bornova ilçesindeki iş yerinde silahla öldürülmüş, boşanma aşamasında olan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi K.Y'nin (59) yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Hülya Şellavcı Y'nin avukatı ve damadı Ensar Aktürk, şüpheli hakkında tazyik hapsi başvurusunun sonuçlanmaması nedeniyle kayınvalidesinin ölümünde ihmali olan yargı mensupları hakkında Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) şikayette bulunmuştu.