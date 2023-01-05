İzmir'de boğazından bıçaklanan kişi öldü

İzmir'in Konak ilçesinde tartışma sırasında bıçaklanan bir genç hayatını kaybetti.
Alsancak Mahallesi Yüzbaşı Şerafettin Bey Sokağı'ndaki bir apartman dairesinde M.F. ile DHA'nın haberine göre trans birey olduğu öne sürülen E.E. (20) arasında tartışma çıktı.
BOĞAZINDAN BIÇAKLADI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.E'yi boğazından bıçaklayan M.F, daha sonra olay yerinden kaçtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, E.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
TORBALI'DA YAKALANDI
Öte yandan polis ekipleri tarafından ticari bir taksiye bindiği öğrenilen M.F, kısa sürede Torbalı ilçesinde yakalandı.
Gözaltına alınan M.F'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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