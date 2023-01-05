İzmir'de boğazından bıçaklanan kişi öldü

Alsancak Mahallesi Yüzbaşı Şerafettin Bey Sokağı'ndaki bir apartman dairesinde M.F. ile DHA'nın haberine göre trans birey olduğu öne sürülen E.E. (20) arasında tartışma çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, E.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

*Haberin tüm görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

Öte yandan polis ekipleri tarafından ticari bir taksiye bindiği öğrenilen M.F, kısa sürede Torbalı ilçesinde yakalandı.