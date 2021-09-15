İzmir'de birinci doz aşılamada yüzde 88'e ulaşıldı

Türkiye'de Kovid-19 salgın sürecinin başladığı Mart 2020'de en çok vakanın görüldüğü ikinci kent olan İzmir'de, geçen 19 ayda salgınla mücadele konusunda önemli çalışmalar yapıldı.
Kovid-19 salgınından koruyucu aşıların Türkiye'ye ulaşmasının ardından kent genelindeki hastanelerde aşı yoğunluğu yaşandı.
Hastanelerdeki aşı polikliniklerinin yanında mobil aşı ekipleriyle vatandaşların toplu bulunduğu alanlara da ulaşan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, büyük fabrikalar ve organize sanayi bölgelerinde de poliklinikler oluşturdu.
Aşılama haritasında kısa sürede mavi kategoriye ulaşan İzmir'de vaka sayıları da diğer büyükşehirlere göre daha düşük olarak kayıtlara geçti.
Vali Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmirlilerin aşı duyarlılığı ve sağlık çalışanlarının fedakarlığı sayesinde ilk dozda yüzde 88 aşılanma oranına ulaştıklarını, aşılanma hızında ilk 10 il arasında yer aldıklarını aktardı.
"Vaka sayısı itibarıyla sıralamada en iyi 10 il arasında yer alıyoruz." diyen Köşger, Türkiye genelinde vaka sayılarının son dönemde yükseldiğini, buna bağlı olarak İzmir'de de bir miktar artış görüldüğünü ifade etti.
Türkiye geneline bakılınca İzmir'in iyi durumda olduğunun altını çizen Köşger, "Günlük vaka sayısı 1200 ile 1500 arasında değişiyor. Günlük vefat ise 18-20 kişi civarında. İzmir gibi 4,5 milyonluk bir şehirde 20'ye yakın vefatın olması salgının ölümcüllüğünün devam ettiğini gösteriyor." diye konuştu.
Aşılanma oranının ikinci dozda da aynı seviyelere getirme hedefiyle çalışmalara devam ettiklerini bildiren Köşger, sözlerini şöyle tamamladı:
"Hemşehrilerimizin duyarlılığı sayesinde ve sağlık teşkilatımızın üstün gayreti ve fedakarlığıyla bu rakamlara ulaştık. Biz 'aşı olmak istiyorum' diyen herkesin ayağına hizmeti götürüyoruz. Türkiye genelinde bu işler başlamadan büyük fabrika ve organize sanayi bölgelerine aşı hizmetlerini götürdük, metro istasyonları, iskele, otogar ve havalimanında sıra bekletmeksizin vatandaşın aşılama faaliyetleri devam ediyor."
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