İzmir'de birbirine kolilerle eşya aktaran araçlardan 120 litre etil alkol ele geçirildi

AA

Torbalı Mahallesi’nde hareket halindeki iki araçtan birbirine bir şeyler aktarıldığını gören İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri takibe başladı.

Bir süre araçları takip eden ekipler, bir sokakta iki aracı da durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 120 litre etil alkol, 148 boş şişe, bin 834 etiket, 506 kapak ele geçirildi.

Araçlarda bulunan E.S, Ü.S. ve G.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyeteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.