İzmir'de bir otomobilde 26 parça tarihi eser ele geçirildi

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri, bir otomobili Kuşçular Mahallesi'nde takibe aldı.

Bir süre izlenen otomobil, oluşturulan kontrol noktasında durduruldu.

Araçtaki aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 22 bronz obje, 2 bronz aslan heykeli ve 2 bronz insan heykeli ele geçirildi.

Sürücü H.A. ile aynı araçtaki M.Y. gözaltına alındı.

Tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.