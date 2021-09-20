İzmir'de bir çocuğun kamyonetin altında kaldığı kaza anı güvenlik kamerasında

M.S.K. yönetimindeki kamyonet, İhsan Alyanak Mahallesi'nde dün geri manevra yaptığı sırada sokakta oynayan A.Y'ye çarptı.

Kamyonetin altında kalan çocuk, ailesi tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor.

Çocuğun dedesi Sevdin Yılmaz, gazetecilere, çığlık sesleri üzerine evden dışarı çıktığını belirterek, "Torunumu kamyonetin tekerleklerinin altında buldum, hemen kendi aracımızla hastaneye götürdük. Sürücü hakkında şikayetçi olduk." diye konuştu.

Gözaltına alınan sürücü M.S.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde sokakta yürüyen çocuğun geri manevra yapan kamyonetin altında kaldığı anlar yer alıyor.